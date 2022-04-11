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Росія не має достатньо ресурсів для успіху на Донбасі, - аналітики ISW

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Понеділок 11 квітня 2022 22:56
Росія не має достатньо ресурсів для успіху на Донбасі, - аналітики ISW Фото: Російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Антон Федорців

Експерти Інституту дослідження війни (ISW) не вірять у швидкий успіх військ РФ у битві за Донбас. У найближчі місяці російські окупанти матимуть труднощі з ресурсами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Військові аналітики зафіксували проблеми військово-політичного керівництва РФ з реорганізацією сил, які зазнали втрат у боях з українськими війська. Передусім проблеми з комплектуванням стосуються груп, які відійшли з північних областей.

"Російським військовим упродовж кількох наступних місяців буде важко зібрати значну боєздатну силу з механізованих підрозділів для операції на Донбасі. Сильно пошарпані підрозділи після часткового перегрупування кидатимуть у наступ. Це принесе обмежену користь за високу ціну", – заявили в ISW.

Такий стан речей, однак, не гарантує легкість боїв для ЗСУ. Війська РФ, на думку аналітиків, усе ще здатні захопити значні території на Донбасі.

До слова, російські окупанти скинули невідому хімічну речовину на захисників Маріуполя.

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