Росія не має достатньо ресурсів для успіху на Донбасі, - аналітики ISW

Експерти Інституту дослідження війни (ISW) не вірять у швидкий успіх військ РФ у битві за Донбас. У найближчі місяці російські окупанти матимуть труднощі з ресурсами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Військові аналітики зафіксували проблеми військово-політичного керівництва РФ з реорганізацією сил, які зазнали втрат у боях з українськими війська. Передусім проблеми з комплектуванням стосуються груп, які відійшли з північних областей.

"Російським військовим упродовж кількох наступних місяців буде важко зібрати значну боєздатну силу з механізованих підрозділів для операції на Донбасі. Сильно пошарпані підрозділи після часткового перегрупування кидатимуть у наступ. Це принесе обмежену користь за високу ціну", – заявили в ISW.

Такий стан речей, однак, не гарантує легкість боїв для ЗСУ. Війська РФ, на думку аналітиків, усе ще здатні захопити значні території на Донбасі.