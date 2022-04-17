Росія може почати новий наступ в Україні найближчими днями, - NBC

Як зазначають двоє високопоставлених представника Пентагона, Україна зазнає інтенсивних артилерійських обстрілів з боку окупантів.

Офіційні особи Міноборони США на умовах анонімності розповіли, що Штати працюють над тим, щоб переконати союзників відправити нашій країні більше боєприпасів перед тим, як наступ РФ посилиться. Ескалація, за оцінками США, може відбутися найближчими днями.

Такий прогноз представників Пентагона був даний після вибухів на околиці Києва рано вранці в суботу. Тоді в результаті удару по Дарницькому району столиці 16 квітня одна людина загинула, кілька отримали поранення.

У мерії Харкова повідомляли, що в суботу в результаті ракетних ударів загинули 3 людини та 34 отримали поранення. За даними організації, в результаті одного з нападів були поранені 4 члени World Central Kitchen.

Крім того, голова Львівської обласної військової адміністрації інформував, що Львів зазнав ворожого авіанальоту, й тоді системи ППО збили 4 крилаті ракети. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Атаки були здійснені після того, як міністерство оборони РФ пообіцяло збільшити кількість ракетних ударів після того, як у четвер був потоплений її флагманський корабель "Москва" в Чорному морі.