Росія з початку війни випустила 328 ракет по мирним містам та селам
Російська Федерація з початку війни випустила 328 ракет по українським мирним населеним пунктам. Росія використовує ракети типу "Іскандер", "Калібр", точка У та ракети класу Х.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голонокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Зазначається, що з початку вторгнення Росія завдала 219 ракетних ударів по мирним містам та селам.
"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - підкреслив Залужний.
Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську. Під обстріл потрапили військові аеродроми, житлові будинки, дитсадок та взуттєва фабрика.
Крім того, ворожі війська обстріляли психоневрологічний інтернат в Харківської області.
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