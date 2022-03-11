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Росія з початку війни випустила 328 ракет по мирним містам та селам

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Україна, П'ятниця 11 березня 2022 13:03
Росія з початку війни випустила 328 ракет по мирним містам та селам Фото: РФ з початку війни завдала 219 ракетних ударів (t.me/Tsaplienko)
Автор: Наталія Юрченко

Російська Федерація з початку війни випустила 328 ракет по українським мирним населеним пунктам. Росія використовує ракети типу "Іскандер", "Калібр", точка У та ракети класу Х.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голонокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Зазначається, що з початку вторгнення Росія завдала 219 ракетних ударів по мирним містам та селам.

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - підкреслив Залужний.

Росія з початку війни випустила 328 ракет по мирним містам та селам

Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську. Під обстріл потрапили військові аеродроми, житлові будинки, дитсадок та взуттєва фабрика.

Крім того, ворожі війська обстріляли психоневрологічний інтернат в Харківської області.

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