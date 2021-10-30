ru ua
Сб, 30 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Есмінець США відправляється в Чорне море

Новость на русском →
США, Субота 30 жовтня 2021 03:02
Есмінець США відправляється в Чорне море Фото: есмінець США відправляється в Чорне море (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Есмінець США USS Porter вирушає в Чорне море. Там він буде взаємодіяти з партнерами по НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили США.

Ракетний есмінець Військово-Морських сил США USS Porter (DDG-78) висувається в Чорноморський регіон, де буде взаємодіяти зі своїми союзниками та партнерами по НАТО.

"USS Porter (DDG 78) почав свій транзит на північ в Чорне море, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні!",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше генсек НАТО Столтенберг заявляв про те, що НАТО наростив присутність в Чорноморському регіоні. Також НАТО вивчає можливості для швидкого перекидання підкріплень в цей регіон у разі агресії Росії.

Раніше повідомлялося, що бомбардувальники США також беруть участь у навчаннях в чорному і Балтійському морі. Вони відпрацьовують удари по кораблях супротивників.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки Чорне море
NEWS
Колишньому заступнику міністра оборони вручили підозру: що пред'являють
Колишньому заступнику міністра оборони вручили підозру: що пред'являють
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами