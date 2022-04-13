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Спецслужби РФ готують нові провокації, щоб звинуватити ЗСУ: де планують влаштувати теракти

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Середа 13 квітня 2022 15:12
Спецслужби РФ готують нові провокації, щоб звинуватити ЗСУ: де планують влаштувати теракти Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські спецслужби готують теракти для нагнітання антиукраїнської істерії у РФ та окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, згідно із заявою керівника ГУР Міноборони України, російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. Також можливі ракетно-бомбові удари.

Повідомляється, що підтвердженням цьому може бути запровадження "жовтого" рівня терористичної загрози на прикордонних територіях РФ та в Криму:

  • Брянській, Курській та Білгородських областях;
  • Росошанському, Кантемирівському районові Воронезької області;
  • Щербинському, Єйському району Краснодарського краю;
  • міста Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой та Ленінському районі окупованого Криму.

Окрім того, Росія намагатиметься консолідувати росіян проти українців.

Спецслужби РФ готують нові провокації, щоб звинуватити ЗСУ: де планують влаштувати теракти

Спецслужби РФ планують теракти на своїй території, щоб звинуватити Україну (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Раніше ми повідомляли, що СБУ опублікувала нове перехоплення, де окупанти шоковані від втрат та дивуються опору українців.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 49-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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