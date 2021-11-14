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Росія почала постачання ракет до Індії, незважаючи на загрозу санкцій США

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Неділя 14 листопада 2021 23:09
Росія почала постачання ракет до Індії, незважаючи на загрозу санкцій США Фото: Росія почала поставки ракет до Індії, незважаючи на загрозу санкцій США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Всупереч ризику введення санкцій з боку США, Росія почала поставляти в Індію зенітно-ракетні комплекси виробництва "Алмаз-Антей". Повністю перший дивізіон буде поставлений до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Перші поставки систем ППО С - 400 вже почалися", - повідомив глава федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії Дмитро Шугаєв.

Отримуючи системи ППО С-400 виробництва російського концерну "Алмаз-Антей", Індія ризикує, що Вашингтон введе проти цієї країни санкції. Підставою для введення обмежень є закон США від 2017 року Про недопущення покупки країнами російської військової техніки.

Влада США в 2017 році ввела пакет санкцій щодо російського військово-промислового комплексу. Зокрема, до списку потрапили 39 російських оборонних компаній і розвідувальних структур, співпраця з якими може обернутися санкціями для компаній і урядів по всьому світу. Серед них - "Рособоронекспорт", "Калашников", "Ростех" і " Алмаз-Антей".

На початку жовтня 2018 року був підписаний контракт на поставку Індії систем ППО С-400 "Тріумф" виробництва концерну "Алмаз-Антей". За контрактом, загальна вартість якого становить 5,43 млрд доларів, Індія отримає п'ять полкових комплектів С-400. Очікується, що всі системи будуть поставлені до кінця 2024 року.

Влада в Нью-Делі заявляє, що ця зброя країні потрібна, щоб протистояти загрозам з боку Китаю. Індія підкреслює, що має стратегічне партнерство як з Росією, так і з США.

Раніше ми писали, що Путін назвав" алармістськими заявами " публікації про вторгнення в Україну.

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