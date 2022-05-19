Зеленський: Україна безсумнівно переможе, але ціна цього - десятки тисяч життів
Україна безсумнівно переможе у війні з Росією та виборе незалежність. Однак ціна цього - десятки тисяч життів тих, хто був убитий окупантами.
Про це під час спілкування зі студентами заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.
"Я не маю сумніву, що ми виборемо незалежність. І це буде в нашій історії, так само як в інших країн, які боролися й перемогли. Які перестали бути прохачами та стали суб'єктами. Справжніми господарями свого життя і свого майбутнього. Але ми маємо пам'ятати зараз і завжди, що ціна цього всього - десятки тисяч життів. Життів усіх, хто був убитий ворогом. Десятки тисяч. За незалежність. І за можливість для кожного й кожної з вас обрати, як жити і в якій Україні", - наголосив президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, від чого буде залежати швидкість звільнення тимчасово окупованих територій України.
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