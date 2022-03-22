Росія може залишитися без ліфтів через введені санкції. Запчастин вистачить лиш на півроку

Через введені санкції за повномасштабне вторгнення в Україну Росія може залишитися без ліфтів. Запчастин для їх безперебійної роботи у країни залишилося лиш на півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську газету "Аргументы и Факты".

Як пояснив російському виданню генеральний директор Асоціації "Російське ліфтове об'єднання Петро" Харламов, комплектуючих для виробництва ліфтів вистачить на півроку.

"70% деталей російські і лише 30% імпортні. Але є найважливіші вузли, які збираються з імпортних комплектуючих. Так, у роботі станції управління ліфтом дуже багато залежить від мікропроцесорів та мікроконтролерів, які виготовляють на Тайвані та в Китаї. Якщо постачання цих чіпів заборонять, то не зрозуміло, як вирішувати цю проблему", - розповів Харламов.

Він пояснив, що "хоч Китай - дружня країна", у цьому виробництві використовуються американські технології, а власники технологій можуть вимагати закрити доступ до них, і компанії-виробники нічого не зможуть з цим зробити.

"Програмне забезпечення ліфтів також імпортне, ми давно вимагали вирішити це питання, щоб ліфти говорили російською. Останні 8 років ми просили Мінпромторг налагодити виробництво мікроелектроніки в Росії. Ця проблема є ключовою не тільки для нас, але й для автомобілебудування, авіабудування, зв'язку, навіть ракети у нас літають із мікропроцесорами іноземного виробництва", - зазначив Харламов.

Він наголосив, що це одним важливим вузлом є лебідка - пристрій, який піднімає та опускає кабіну ліфта.

"Наші підприємства поки не дійшли такого ж співвідношення "ціна-якість", на якому знаходяться закордонні виробники. Ми також не можемо поки що збирати ліфти, які їздять швидше за 4 м/сек і можуть проходити понад 30 зупинок у різних напрямках", - сказав Харламов.

Також, за його словами, важливою проблемою, яка може зупинити виробництво, є подорожчання металу, ціна якого становить не менше 20% собівартості ліфта.

"Імпортні ліфти займають 25% нашого ринку. Найбільші західні виробники зупинили постачання Росію. З офіційними заявами про прийом нових замовлень вже виступили Otis, KONE та TK Elevator, інші поки що мовчать. Невідомо, що саме буде із спільними виробництвами, серед яких є дуже важливі. Наприклад, у Otis є спільне виробництво із ЩЛЗ "Щербинка Отіс Ліфт" (у Otis - 55%, російська компанія - 45%), яке виробляє лебідки для ліфтів", - додав Харламов.

Зазначимо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився подробицями щодо чергового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

РФ вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 27-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.