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Міноборони про загрозу вторгнення Росії: Україна повинна завжди бути у бойовій готовності

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Вівторок 23 листопада 2021 15:48
Міноборони про загрозу вторгнення Росії: Україна повинна завжди бути у бойовій готовності Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Сергій Пишкін

Агресія з боку військ Російської Федерації поруч з кордоном України має різну інтенсивність з початку військової агресії. Водночас країна повинна завжди бути у бойовій готовності, аби дати відсіч.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

За словами Маляр, Російська Федерація продовжує загострювати ситуацію, аби повернути України в поле абсолютного впливу. З початку військової агресії загроза не зникла, втім вона завжди була різної інтенсивності.

"Росія постійно хоче завоювати Україну, зробити з нас сателіт, повернути нас в поле свого абсолютного впливу. Ця загроза зберігається постійно, вона різної міри інтенсивності. Так само як рух російських військ довкола наших кордонів", - відзначила заступник міністра оборони.

Маляр наголосила на тому, що з 2014 року Україна змушена бути напоготові.

"Інтенсивність різна: то накопичення, то рух від нашого кордону, зменшення, збільшення кількості військ. Тому ми повинні розуміти, що ми мусимо завжди бути у бойовій готовності, щоб давати цю відсіч", - додала Маляр.

Водночас заступник міністра оборони зауважила, що інформація від Головного управління розвідки МО щодо дестабілізаційних дій РФ на кордоні в грудні поточного року й січні 2022 року - була оприлюднена й раніше, а також підтверджена партнерами України.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, чому західні партнери України заговорили про пряме вторгнення Росії в країну.

Тим часом, Міноборони переконане у тому, що стримування РФ є спільною справою України та Заходу.

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