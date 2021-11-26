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Німецькі "зелені" розділили посади в уряді. МЗС вперше очолить жінка

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Берлін, П'ятниця 26 листопада 2021 19:05
Німецькі "зелені" розділили посади в уряді. МЗС вперше очолить жінка Фото: майбутній міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Федеральне правління партії "Союз 90/Зелені" визначилося з тим, хто займе посади міністрів в новому уряді Німеччини. "Зеленим" за квотою відходить п'ять міністерських портфелів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що співголова партії Роберт Габек стане міністром у справах економіки і захисту клімату, а також віце-канцлером. А ще одна лідерка "зелених" Анналена Бербок стане першою в історії Німеччини жінкою на посаді міністра закордонних справ.

Міністром продовольства і сільського господарства Німеччини стане колишній співголова партії Джем Ездемір, а міністром у справах сім'ї, літніх громадян, жінок і молоді - Анне Шпігель.

Посаду міністра з питань охорони навколишнього середовища, захисту природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів займе Штеффі Лемке. А нинішня віце-голова Бундестагу Клаудіа Рот стане статсміністром з культури та ЗМІ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто змінить Ангелу Меркель на посаді канцлера Німеччини.

Детальніше про зміну влади читайте в матеріалі "Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини".

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