Німецькі "зелені" розділили посади в уряді. МЗС вперше очолить жінка

Федеральне правління партії "Союз 90/Зелені" визначилося з тим, хто займе посади міністрів в новому уряді Німеччини. "Зеленим" за квотою відходить п'ять міністерських портфелів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Повідомляється, що співголова партії Роберт Габек стане міністром у справах економіки і захисту клімату, а також віце-канцлером. А ще одна лідерка "зелених" Анналена Бербок стане першою в історії Німеччини жінкою на посаді міністра закордонних справ.

Міністром продовольства і сільського господарства Німеччини стане колишній співголова партії Джем Ездемір, а міністром у справах сім'ї, літніх громадян, жінок і молоді - Анне Шпігель.

Посаду міністра з питань охорони навколишнього середовища, захисту природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів займе Штеффі Лемке. А нинішня віце-голова Бундестагу Клаудіа Рот стане статсміністром з культури та ЗМІ.