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В окупованому Криму провели навчання з перехоплення низьколітаючих і малошвидкісних цілей

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Крим, Четвер 20 січня 2022 09:17
В окупованому Криму провели навчання з перехоплення низьколітаючих і малошвидкісних цілей Фото: окупований Крим (facebook.com aksenov.rk)
Автор: Ольга Белей

Бойові розрахунки зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРПК) "Панцир-С" спільно з підрозділами протиповітряної оборони Чорноморського флоту провели тренування з перехоплення низьколітких і малошвидкісних цілей в окупованому Криму. Всього в ході навчання було знищено понад 30 повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новий Севастополь".

"В ході навчання розрахунки радіолокаційних станцій флоту і ЗРПК "Панцир-С" відпрацювали завдання з виявлення, супроводу і знищення повітряних цілей, заданих електронним способом", - пише видання.

Крім того, військовослужбовці окупованого Криму в рамках навчання виконали заходи зі зміни вогневих позицій і маскування нових позиційних районів, а також відбили напад диверсійно-розвідувальної групи умовного противника на колону військової техніки в ході здійснення маршу.

"Всього в ході навчання було знищено понад 30 повітряних цілей - порушників умовного повітряного кордону", - пише видання.

Нагадаємо, 19 січня до Білорусі прибули перші підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Готуються до початку військових навчань.

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