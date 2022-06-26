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Росія змінила стратегію ударів по Україні: в МВС розповіли деталі

Фото: Вадим Денисенко, радник голови МВС України (investigator)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росія змінила стратегію обстрілів, вона масово обстрілює українські міста. Раніше окупанти випускали кілька ракет, а зараз десятки.

Про це розповів радник міністра МВС Вадим Денисенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Еспресо".

"Вони стріляють з різних точок. Саме тому ППО складно справитись з ними. Ракети, які вони запускають, розроблялися в середині минулого століття та призначалися для знищення авіаносців, крейсерів та морських суден. Вони мають до тисячі кілограмів заряду вибухівки та швидкість до 3-4 тисяч кілометрів. Тому їх важко збивати", - пояснив Денисенко.

Радник міністра МВС додав, що Росія має достатньо запасів старої радянської техніки.

"Ці ракети не точні та призначались для військових боїв. Вони несуть великі руйнування. Росії не вдається відновити виробництво калібрів та високоточної техніки, але запасів старої радянської техніки достатньо", - зауважив Денисенко.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни завдали ракетного удару по столиці. Ракета потрапила в 9-поверхівку.

А вчора Росія вдарила по Житомирській, Чернігівській, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій та Київській областях.

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