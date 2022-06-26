Россия изменила стратегию ударов по Украине: в МВД рассказали детали

Россия изменила стратегию обстрелов, она массово обстреливает украинские города. Раньше оккупанты выпускали несколько ракет, а сейчас десятки.

Об этом рассказал советник министра МВД Вадим Денисенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Эспрессо ".

"Они стреляют из разных точек. Именно поэтому ПВО сложно справиться с ними. Ракеты, которые они запускают, разрабатывались в середине прошлого века и предназначались для уничтожения авианосцев, крейсеров и морских судов. Они имеют до тысячи килограммов заряда взрывчатки и скорость до 3-4 тысяч километров. Поэтому их трудно сбивать", - пояснил Денисенко.

Советник министра МВД добавил, что Россия имеет достаточно запасов старой советской техники.

"Эти ракеты не точны и предназначались для военных боев. Они несут большие разрушения. России не удается восстановить производство калибров и высокоточной техники, но запасов старой советской техники достаточно", - отметил Денисенко.