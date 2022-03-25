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Пропагував окупацію. В Луганській області відкрили справу проти російського посадовця

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Луганська область, П'ятниця 25 березня 2022 17:39
Пропагував окупацію. В Луганській області відкрили справу проти російського посадовця Фото: в Луганській області відкрили справу проти посадовця з РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прокуратура Луганської області відкрила кримінальну справу проти російського посадовця. Він розповсюджував окупаційні настрої та підбурював населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, 10 березня співробітник Ради Федерації Федеральних Зборів РФ прибув в тимчасово окуповану Станицю Луганську. Він провів зустріч з мешканцями та закликав підтримати російську окупацію і не чинити опір армії РФ. Зокрема, чиновник зазначав, що Луганська область належить Російській Федерації.

Проти російського пропагандиста відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканість України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Нагадаємо, в Росії заявили про зміну цілей "спецоперації". В Міноборони РФ розповіли, що тепер окупаційна армія спробує взяти штурмом Київ, Харків та інші обласні центри.

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