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Росія шукає "добровольців" у Киргизькій республіці, щоб поповнити резерви, - Генштаб

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тлі збільшення кількості самоскалічень серед окупантів, Росія почала шукати "добровольців" у Киргизькій республіці, щоб поновлювати резерви.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Серед особового складу, який прибуває в Україну на підсилення, зросла кількість самоскалічень. Російське керівництво постійно шукає нові джерела поповнення резервів. Обіцяючи високе грошове утримання та соціальний пакет, намагається вербувати, через групи у соціальних мережах, "добровольців" серед відставних військових у Киргизькій республіці", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що родичі окупантів почали калічити себе, аби хоч якось повернути чоловіків з фронту.

Перед цим у телефонній розмові окупант зізнався у тому, що готовий собі прострелити ногу і зламати руку, аби втекти з війни в Україні.

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