Росія свідомо руйнує мінські домовленості шляхом паспортизації Донбасу, - МЗС України

В Міністерстві закордонних справ України розкритикували заяви Росії про паспортизацію Донбасу . Київ наголошує, що паспортизація - це порушення мінських угод.

Російську паспортизацію він назвав "елементом російських гібридних тактик проти сусідніх держав".

"Під виглядом "захисту російських співвітчизників" війська Росії окупували частини територій Грузії та України, російські спецслужби безперестанку втручаються у внутрішні справи країн Балтії", - нагадали в МЗС.

В квітні 2019 року Україна та міжнародна спільнота, зокрема члени Радбезу ООН, засудили рішення РФ запровадити спрощений порядок надання російського громадянства українцям на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.

"За нашими даними, за два роки понад півмільйона тамтешніх мешканців отримали російські паспорти. Таким кроком Росія свідомо руйнує Мінські домовленості, логіка яких полягає у відновленні суверенітету України та мирній реінтеграції тимчасово окупованих територій. Натомість, російська сторона продовжує закріплювати результати своєї окупації, затягує контрольовані нею українські території в свій політичний, економічний, електоральний, соціальний та культурний простір", - наголосили в МЗС.

Ніколенко додав, що у таких умовах галасливі заклики російських посадовців про нібито небажання України досягти прогресу в мінському процесі виглядає "особливо цинічними і такими, що не мають нічого спільного з реальністю".