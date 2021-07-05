Данілов пояснив паспортизацію в ОРДЛО: ще 500 тисяч голосів на виборах у Держдуму

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав кількість російських паспортів, які були видані мешканцям окупованих територій Донецької та Луганської областей. За його словами, на Донбасі роздали 630 тисяч російських документів.

Данілов порівняв російські паспорти на Донбасі з аусвайсами, які видали нацисти під час окупації України.

"На території Донецької та Луганської областей 630 тисяч російських паспортів роздано. Фактично це гетто, бо вони його загородили, з одного боку кордон і з іншого боку кордон. Це такий собі концтабір для мешканців Донецької та Луганської областей і видають там ці документи. Це як Гітлер нападав, то він аусвайси видавав", - сказав він.

За словами секретаря РНБО, видаючи російські паспорти на Донбасі, Кремль хоче отримати додаткові голоси на виборах до Держдуми. Крім того, як він наголосив, паспортизація в ОРДЛО порушує мінські домовленості.

"Якщо подивитися мінські угоди, то там нема такого, що РФ має видавати аусвайси мешканцям Донецької та Луганської областей... Для чого це робить Путін? Ще раз наголошую, для того, щоб додатково взяти на виборах у Держдуму ще 500 тисяч голосів, це їх таке використання", - додав Данілов.