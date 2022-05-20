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Війська РФ обстріляли понад 30 населених пунктів на Донбасі: серед цивільних є жертви

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Донбас, П'ятниця 20 травня 2022 21:42
Війська РФ обстріляли понад 30 населених пунктів на Донбасі: серед цивільних є жертви Фото: російські війська за добу обстріляли понад 30 населених пунктів на Донбасі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Війська РФ сьогодні обстріляли понад 30 населених пунктів Луганської та Донецької областей. В результаті завданих ударів серед мирного населення є жертви і поранені, рятувальники продовжують розбирати завали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр угруповання Об'єднаних сил.

В результаті ворожих обстрілів населених пунктів Донбасу зруйновано і пошкоджено 72 житлових будинки, дві школи, гуртожиток, скид Свято-Успенської Святогірської лаври, два магазини, ангар з насінням соняшнику і кілька господарських і складських приміщень. Всього під удар окупантів потрапили 83 цивільних об'єкти.

За попередніми даними, в результаті сьогоднішніх обстрілів загинули щонайменше 4 мирних жителі, ще 5 отримали поранення. Рятувальники тривають розбір завалів та пошукові роботи.

Нагадаємо, останні кілька днів населені пункти Донбасу щодня піддаються масованим ракетним, артилерійським і бомбовим ударам. Вчора під обстрілами загинули 8 мирних жителів, ще 9 були поранені. Зруйновано та пошкоджено понад 40 об'єктів цивільної інфраструктури.

Зазначимо, з початку травня російські війська активізували спроби наступу на Донбасі.

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