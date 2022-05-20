Війська РФ обстріляли понад 30 населених пунктів на Донбасі: серед цивільних є жертви

Фото: російські війська за добу обстріляли понад 30 населених пунктів на Донбасі (Getty Images)

Війська РФ сьогодні обстріляли понад 30 населених пунктів Луганської та Донецької областей. В результаті завданих ударів серед мирного населення є жертви і поранені, рятувальники продовжують розбирати завали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр угруповання Об'єднаних сил.