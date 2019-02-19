Росія готує силовий сценарій на вибори в Україні, - СБУ

СБУ попереджає про втручання Росії у вибори

Российская Федерация готовит силовой сценарий на период выборов 2019 в Украине. Об этом на брифинге заявил замглавы Службы безопасности Виктор Кононенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Россия готовит силовой сценарий вмешательства в выборы 2019 в Украине.

"Россия не останавливается в своих намерениях уничтожить украинское государство. Об этом свидетельствует как риторика спецслужб РФ, так и информация, которой мы располагаем", - отметил Кононенко.

Он также добавил, что российским спецслужбам поставили задачу "закрыть вопрос украинских выборов".

Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что Россия будет вмешиваться в выборы в Украине.

"Мы должны быть единым кулаком - все правоохранительные органы. Я убежден, что вмешательства в выборы будут", - добавил он.

До этого в Днепропетровской области заблокировали попытки российских спецслужб вмешаться в выборы. В частности, кураторы из РФ привлекли двух человек к распространению в социальных сетях фейковых провокационных материалов.