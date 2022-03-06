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Росія готує нову атаку на Харків. Поліція просить направлятися в укриття

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Харків, Неділя 06 березня 2022 22:43
Росія готує нову атаку на Харків. Поліція просить направлятися в укриття Фото: Росія готує нову атаку на Харків (t.me/vlastinet)
Автор: Артур Родивилов

Найближчим часом планується атака ворога на Харків. Жителів просять направлятися в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію області.

"За оперативними даними Національної поліції, найближчим часом планується атака ворога на Харків. Шановні харків'яни, негайно прямуйте в укриття, не виходьте при обстрілі. Бережіть своє життя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харківській області за час війни з Росією від поранень унаслідок артобстрілів і бойових дій загинули 188 людей. Серед них 122 цивільних, у тому числі 5 дітей.

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