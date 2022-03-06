Росія готує нову атаку на Харків. Поліція просить направлятися в укриття

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію області .

"За оперативними даними Національної поліції, найближчим часом планується атака ворога на Харків. Шановні харків'яни, негайно прямуйте в укриття, не виходьте при обстрілі. Бережіть своє життя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харківській області за час війни з Росією від поранень унаслідок артобстрілів і бойових дій загинули 188 людей. Серед них 122 цивільних, у тому числі 5 дітей.

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