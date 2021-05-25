RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія готує "додаткові опції" для участі жителів ОРДЛО у виборах

Автор: РБК-Україна

Центральна виборча комісія Росії опрацьовує різні варіанти того, як залучити жителів окупованого Донбасу до голосування на виборах до Держдуми. Йдеться про людей з російськими паспортами.

Про це заявила глава російського ЦВК Елла Памфілова, передає "РИА Новости".

За її словами, пропозицій щодо того, як організувати голосування, дуже багато.

"Так, ми розробляємо і традиційну форму голосування на території Ростовської області, досвід такий вже є" - зазначила Памфілова.

Вона підкреслила, що в Ростовській області організовуються спеціальні дільниці для тих, хто може прибути на голосування.

"Зараз ми розробляємо додаткові опції. Але є технологічна складність, оскільки потрібно знайти спосіб верифікації. Тому що люди у нас на єдиному порталі держпослуг повинні бути зареєстровані, це обов'язково, тут треба місце реєстрації визначати", - додала Памфілова.

Зазначимо, за різними оцінками, близько 500 000 жителів ОРДЛО отримали російські паспорти і, відповідно, можуть брати участь у російських виборах.

Нагадаємо, раніше у президента Росії Володимира Путіна заявили, що Москва не планує поглинати окупований Донбас.

Також раніше в Росії назвали умову повернення Донбасу до складу України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяДонбасвыборы