Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС

Російська Федерація на тристоронніх переговорах по газу в Брюсселі заявила про готовність укласти транзитний контракт з Україною за нормами Євросоюзу. Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передають російські ЗМІ.

Зокрема, Новак назвав тристоронні переговори "конструктивними вперше за багато років". Він також заявив, що Москва готова працювати з Україною по новому європейському законодавству і бронювати потужності для транспортування газу.

За словами Новака, Росія пропонує продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у тому випадку, якщо не будуть впроваджені нові вимоги Євросоюзу. На сьогоднішній зустрічі конкретні обсяги не обговорювалися, були порушені тільки правові питання.

Крім того, Єврокомісія, Росія і Україна домовилися продовжити переговори через місяць.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що Україна запропонує російській стороні новий транзитний контракт на 10 років. Київ готовий підтримати позицію Європейського союзу і прокачувати по своїй ГТС щорічно 60 млрд кубометрів газу. Також передбачалося, що цей обсяг може бути збільшений ще на 30 млрд кубометрів.

До цього "Газпром" підтвердив готовність надати Україні знижку на газ.