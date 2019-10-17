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Умова про розпуск "ЛДНР" заважає реалізації мінських угод, - МЗС Росії

Новини » Політика    17.10.2019 - 14:52
Умова про розпуск "ЛДНР" заважає реалізації мінських угод, - МЗС Росії
Фото: Марія Захарова (mid.ru)

МЗС Росії розкритикував вимогу України про розпуск "республік Донбасу"

Умова України про необхідність розпуску самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" заважає реалізації мінських угод. Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передають російські ЗМІ.

За її словами, умови про розпуск "ЛДНР" нібито підривають консолідацію українського суспільства.

"Завдають удару по первинній задачі: реалізації мінських домовленостей і створенні, принаймні, наближенні до створення оновленої атмосфери довіри між людьми, які проживають на території України, в різних регіонах, мають різні погляди на майбутнє українського суспільства", - заявила Захарова.

Нагадаємо, на цьому тижні за підсумками засідання контактної групи в Мінську Україна заявила про вимогу повністю припинити вогонь на Донбасі і розпустити "ЛДНР". Причому, як зазначила прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер, ці умови повинні бути виконані перед реалізацією політичної частини "Мінська".

Крім того, українська сторона вимагала вивести війська з ряду окупованих населених пунктів Донбасу.

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