Байден має зробити більше і допомогти завершити війну на Донбасі, - Зеленський

Президент США Джо Байден повинен зробити більше, щоб стримати Російську Федерацію і допомогти завершити війну на Донбасі. А для вступу України до НАТО мало лише слів підтримки з боку Вашингтона.

Про це в інтерв'ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський.

Видання пише, що український президент назвав США "хорошим другом", але підкреслив, що Байден повинен зробити більше, щоб стримати Росію і допомогти покласти край військовому конфлікту.

Зеленський пояснив, що Україні треба більше зброї, більше грошей на боротьбу і більше підтримки на шляху до НАТО.

"Якщо США бачать Україну в НАТО, вони повинні сказати це прямо і зробити це. Не словами", - заявив він.