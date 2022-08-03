Хотіли приховати правду. В ГУР розповіли про ще одну причину теракту в Оленівці

Росіяни намагалися приховати правду про знущання над військовополоненими та умови їх утримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України .

За даними розвідки, росіяни не планували здійснювати обмін військовополоненими, тому щоб приховати правду про неналежні умови та катування українських військовослужбовців, умисно знищили їх.

Як повідомили в ГУР, мінування місця утримання українських бійців провели бойовики ПВК "Вагнер" з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.

Що цьому передувало

Допити полонених проводили слідчі "МБД ДНР" спільно з представниками ПВК "Вагнер" та ФСБ Росії. Під час допитів окупанти застосовували фізичні тортури та побої. Це робилося для знущання, фізичного приниження, психологічної деморалізації, щоб зламати морально-психологічні якості українських воїнів.

Після цього представники ФСБ планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими "скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України".



"Допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі", - зазначили в ГУР.