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Ходжес розповів про російські гібридні загрози для всього світу

Вівторок 06 жовтня 2020 08:48
Ходжес розповів про російські гібридні загрози для всього світу
Фото: Бен Ходжес (facebook.com/Ben-Hodges)
Автор: Игорь Литвиненко

Російська Федерація не хоче вступати в конфлікт з НАТО. Тому Кремль розробив гібридний підхід до боротьби з Заходом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

За його словами, підходи включають ядерне і звичайне озброєння, отруєний чай, дезінформацію, кіберзагрози, блокаду.

"Країни повинні думати про захист свого суспільства так само, як і про звичайний військовий захист. Розумієте, захищаючи вашу інфраструктуру від кібератак, захищаючи ваші виборчі процеси від маніпуляцій, захищаючи вашу судову систему від корумпованого впливу, забезпечуючи систему освіти, яка допомагає розвивати таланти розумних молодих жінок і чоловіків в Україні", - сказав Ходжес.

Він додав, що в разі відсутності реакції з боку НАТО Росія продовжує рухатися далі.

"Згуртованість НАТО, згуртованість Європейського союзу, чіткі зобов'язання Америки - це найкраща гарантія запобігання того, що Кремль сподівається зробити", - вважає Ходжес.

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що Україна створить центр по боротьбі з гібридними погрозами при НАТО.

Також РБК-Україна писало, що секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що сьогодні йде перша світова біологічна війна.

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