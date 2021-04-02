ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Польща відкинула звинувачення РФ у провокаціях біля будівництва "Північного потоку-2"

Новость на русском → Варшава, П'ятниця 02 квітня 2021 02:18
Польща відкинула звинувачення РФ у провокаціях біля будівництва "Північного потоку-2" Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2 com by Paul Langrock)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили Польщі відкинули звинувачення оператора проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2" в провокаційній діяльності. Компанія Nord Stream раніше звинуватила Варшаву в незаконній діяльності у водах Балтійського моря.

Відповідне заяву було розміщено в Twitter оперативного командування ВМС Польщі.

У заяві наголошується, що літаки M-28B Bryza проводять регулярні патрульно-розвідувальні польоти в даному регіоні.

"Військово-морські сили Республіки Польща не ведуть ніякої провокаційної діяльності і виконують свої статутні завдання у відповідності з міжнародним правом", - йдеться в публікації.

Раніше компанія вказала на підвищену активність кораблів і цивільних суден у зоні будівництва газопроводу. Директор філії Nord Stream 2 AG Андрій Мінін підкреслив, що це може призвести до аварійного пошкодження трубопроводу.

Раніше повідомлялося, що в четвер, 1 квітня, в Німеччині трубопровід Eugal, який у майбутньому повинен буде приймати газ із "Північного потоку - 2", досяг повної потужності прокачування.

Нагадаємо, в даний час готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Північний потік-2
NEWS
У двох областях України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу
У двох областях України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу
DAILY
Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"