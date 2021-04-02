Польща відкинула звинувачення РФ у провокаціях біля будівництва "Північного потоку-2"

Збройні сили Польщі відкинули звинувачення оператора проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2" в провокаційній діяльності. Компанія Nord Stream раніше звинуватила Варшаву в незаконній діяльності у водах Балтійського моря.

Відповідне заяву було розміщено в Twitter оперативного командування ВМС Польщі .

У заяві наголошується, що літаки M-28B Bryza проводять регулярні патрульно-розвідувальні польоти в даному регіоні.

"Військово-морські сили Республіки Польща не ведуть ніякої провокаційної діяльності і виконують свої статутні завдання у відповідності з міжнародним правом", - йдеться в публікації.

Раніше компанія вказала на підвищену активність кораблів і цивільних суден у зоні будівництва газопроводу. Директор філії Nord Stream 2 AG Андрій Мінін підкреслив, що це може призвести до аварійного пошкодження трубопроводу.