Росія не допустить перегляду рішень нормандського формату, - Лавров

Росія не допустить перегляду рішень нормандського формату. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляють росЗМІ.

Крім цього, за словами Лаврова, Росія відкидає звинувачення в затягуванні нормандського саміту.

"Є відчуття, що українська сторона вимагає проведення нормандського саміту, щоб переглянути домовленості попередніх зустрічей лідерів Росії, України, Німеччини та Франції. Це буде просто ударом по репутації "нормандської четвірки", і ми зробимо все, щоб цього не допустити ", - підкреслив він .

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що основні зусилля по врегулюванню конфлікту на Донбасі сконцентровані на нормандському форматі і, на думку його учасників, йому зараз немає альтернативи.

Зазначимо, Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи можлива його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Він заявив про необхідність "нормандської зустрічі".

Зеленський заявив, що якщо нормандський формат буде відкладений через те, що не буде розведення в Золотому, то тоді Україна буде шукати інші формати, щоб повернути наших людей. За словами президента України, під час зустрічі в нормандської форматі обговорять питання амністії на Донбасі.