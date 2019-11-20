Росія допускає запуск "Північного потоку -2" до кінця року

Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак допускає початок постачань газу по трубопроводу "Північний потік - 2" до кінця 2019 року. Про це він сказав журналістам, передають російські ЗМІ.

При цьому він зазначив, що це технічне питання, він пов'язаний не тільки з укладанням труб, але і з пусконалагодженням.

"Це питання до Nord Stream 2 більшою мірою. Я думаю, що в найближчі місяці це може статися... Може бути, і в цьому році", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 жовтня 2019 року уряд Данії дав дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на датському континентальному шельфі. Данія надала компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво ділянки газопроводу на континентальному шельфі на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі.

Після цього в "Газпромі" заявили про те, що укладання труб планується закінчити до кінця 2019 року, як і було заплановано раніше.

Зазначимо, що пропускна здатність двох ниток газопроводу "Північний потік-2" - 55 млрд кубометрів газу в рік.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року закінчується термін транзитного газового контракту між Україною і Росією. Всього по території України в 2019 році буде прокачано близько 90 млрд кубометрів газу.