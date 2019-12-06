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Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму, - Сенцов

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 00:19
Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму, - Сенцов
Фото: Олег Сенцов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сенцов і Сущенко перебувають у Братиславі на Раді міністрів ОБСЄ

Російська Федерація блокує включення питання деокупації анексованого Криму до підсумкової резолюцію засідання Ради міністрів закордонних справ країн ОБСЄ. Як передає РБК-Україна, про це повідомив колишній політв’язень Олег Сенцов у Facebook.

Разом із ще одним колишнім політв'язнем Кремля Романом Сущенком виступив на заходах в ході цієї Ради.

"Ми говоримо про російську агресію, наших полонених, а вороги тим часом блокують включення в підсумкову резолюцію питання деокупацію Криму”, - зазначив Сенцов.

Росія в ОБСЄ блокує резолюцію про деокупацію Криму, - Сенцов

Нагадаємо, 14 листопада 2019 Третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проект оновленої резолюції щодо Криму. Документ підтримали 67 країн, ще 23 висловилися проти документу.

Основними положеннями оновленої резолюції є вимога до Росії припинити змінювати демографічну ситуацію на окупованому півострові. Також резолюція містить засудження масових затримань активістів та правозахисників, заклик припинити переслідування кримчан та звільнити всіх затриманих за висловлювання думок, а також засудження призову жителів окупованого Криму до російської армії.

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