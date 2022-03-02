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Росія днями може запровадити воєнний стан, - Подоляк

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Москва, Середа 02 березня 2022 15:27
Росія днями може запровадити воєнний стан, - Подоляк Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Через війну Росії проти України російська сторона може перейти на воєнний стан вже цього тижня. Це питання можна розглянути на засіданні обох палат Державної думи 4 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"4 березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку денному, як я розумію, превентивне введення воєнного стану в РФ", - зазначив він.

Нагадаємо, тим часом опозиційні політики у Росії закликають масово виходити на акції протесту проти війни в Україні. Зокрема, Олексій Навальний та Михайло Ходорковський звернулися до росіян із закликом виходити на мітинги проти російського вторгнення в Україну.

Тим часом Україна наполягає на повному світовому ембарго на нафту та газ із Росії.

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