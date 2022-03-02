Росія днями може запровадити воєнний стан, - Подоляк
Через війну Росії проти України російська сторона може перейти на воєнний стан вже цього тижня. Це питання можна розглянути на засіданні обох палат Державної думи 4 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"4 березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку денному, як я розумію, превентивне введення воєнного стану в РФ", - зазначив він.
Нагадаємо, тим часом опозиційні політики у Росії закликають масово виходити на акції протесту проти війни в Україні. Зокрема, Олексій Навальний та Михайло Ходорковський звернулися до росіян із закликом виходити на мітинги проти російського вторгнення в Україну.
Тим часом Україна наполягає на повному світовому ембарго на нафту та газ із Росії.