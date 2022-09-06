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Росія тримає у Чорному морі 16 крилатих ракет "Калібр"

Фото: Росія тримає у Чорному морі 16 крилатих ракет "Калібр" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 2 російські носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворога у Чорному морі без змін у складі, районах маневрування та намірів, в постійній готовності до застосування 16 крилатих ракет "Калібр", - зазначили військові.

Відтак, загроза ударів з повітря залишається актуальною. В ОК "Південь" закликали оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, українські військові знищили 4 склади та один вертоліт К-52 ворога 5 вересня.

До слова, ЗСУ атакували російських окупантів у районі Чорнобаївки та Голої Пристані.

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Чорне мореВійна Росії проти України