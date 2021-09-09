Росія дала привід ввести проти неї санкції через окупацію Донбасу, - експерт
Світова спільнота дуже обережно ставиться до кваліфікації того, що відбувається на Донбасі. Зараз є можливість кардинально змінити ситуацію і домагатися посилення міжнародного тиску на РФ.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори".
Аналітик "Демініціатив" Марія Золкіна пояснює, що в України є всі необхідні дані і докази присутності і контролю Росії на Донбасі.
"Чому ми не використовуємо це, щоб вимагати чергового витка санкцій? Може його і не буде, але створювати новий порядок денний - перекваліфікації конфлікту - замість, наприклад, обговорення формули Штайнмаєра, Україна зобов'язана", - сказала виданню Золкіна.
Раніше ЄС прийняв рішення про продовження персональних санкцій проти Росії за окупацію Криму.
Нагадаємо, в МЗС України заявили, що хочуть розширити санкційний список.