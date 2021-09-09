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Росія дала привід ввести проти неї санкції через окупацію Донбасу, - експерт

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Четвер 09 вересня 2021 09:23
Росія дала привід ввести проти неї санкції через окупацію Донбасу, - експерт Фото: проти Росії необхідно ввести санкції за окупацію Донбасу (Getty Images)
Автор: Владислав Красінський

Світова спільнота дуже обережно ставиться до кваліфікації того, що відбувається на Донбасі. Зараз є можливість кардинально змінити ситуацію і домагатися посилення міжнародного тиску на РФ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори".

Аналітик "Демініціатив" Марія Золкіна пояснює, що в України є всі необхідні дані і докази присутності і контролю Росії на Донбасі.

"Чому ми не використовуємо це, щоб вимагати чергового витка санкцій? Може його і не буде, але створювати новий порядок денний - перекваліфікації конфлікту - замість, наприклад, обговорення формули Штайнмаєра, Україна зобов'язана", - сказала виданню Золкіна.

Раніше ЄС прийняв рішення про продовження персональних санкцій проти Росії за окупацію Криму.

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що хочуть розширити санкційний список.

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Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори