Росія з Чорного моря продовжує загрожувати Україні "Калібрами", - ОК "Південь"

Українські військові зазначили, що ворог тримає напоготові до застосування 16 високоточних крилатих ракет.

"Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів на напрямку лінії зіткнення залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - зазначили в ОК "Південь".

Окрім цього, закликали дотримуватися правила двох стін і не наражати себе на небезпеку на узбережжі чи в прибережних водах.