Росія частково зупинила пасажирське сполучення Чорним морем

Росія зупинила пасажирське сполучення Чорним морем між низкою міст з "технічних причин".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SOTA.
За інформацією видання, з 21 по 23 серпня всі рейси між Новоросійськом, Геленджиком, Сочі, Сухумом, а також тимчасово окупованими Ялтою і Севастополем були скасовані.
При цьому продаж квитків також був припинений "до повної ясності технічного стану суден".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія збільшила кількість кораблів-носіїв "Калібрів" у Чорному морі. Окупанти можуть атакувати Україну 36 крилатими ракетами.
Також ми писали, що, за даними Генштабу, Російська Федерація закриє окремі ділянки повітряного простору в трьох областях з 22 до 25 серпня.
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