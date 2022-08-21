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Росія частково зупинила пасажирське сполучення Чорним морем

Ілюстративне фото: Росія частково зупинила пасажирське сполучення Чорним морем (flickr by NRBKelly)
Автор: Іван Носальський

Росія зупинила пасажирське сполучення Чорним морем між низкою міст з "технічних причин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SOTA.

За інформацією видання, з 21 по 23 серпня всі рейси між Новоросійськом, Геленджиком, Сочі, Сухумом, а також тимчасово окупованими Ялтою і Севастополем були скасовані.

При цьому продаж квитків також був припинений "до повної ясності технічного стану суден".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія збільшила кількість кораблів-носіїв "Калібрів" у Чорному морі. Окупанти можуть атакувати Україну 36 крилатими ракетами.

Також ми писали, що, за даними Генштабу, Російська Федерація закриє окремі ділянки повітряного простору в трьох областях з 22 до 25 серпня.

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Російська ФедераціяЧорне море