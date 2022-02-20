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Польща скликає спецзасідання ОБСЄ через загострення ситуації на Донбасі

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Неділя 20 лютого 2022 19:41
Польща скликає спецзасідання ОБСЄ через загострення ситуації на Донбасі Фото: Польща скликає спецзасідання ОБСЄ через загострення ситуації на Донбасі (twitter.com/USAmbOSCE)
Автор: Сергій Пишкін

Польща ініціює проведення спецзасідання ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Говоритимуть про загострення ситуації на Донбасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт постійного представника Польщі в ОБСЄ Адама Халачинського.

"На вимогу України Польща скличе позачергове засідання постійної ради ОБСЄ", - пише Халачинський.

Халачинський відзначив, що запросив на спецзасідання представника чинного голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена й голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський та голова Франції Еммануель Макрон виступили за скликання термінового засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) і введення режиму тиші.

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