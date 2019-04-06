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Росія випробовуватиме гібридною війною будь-якого президента України, - Волкер

Новини » Вибори 2019    06.04.2019 - 06:55
Росія випробовуватиме гібридною війною будь-якого президента України, - Волкер
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Спецпредставник Держдепартаменту вважає, що, хто б не став президентом в 2019, він опиниться під тиском РФ

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах 2019 в Україні, РФ випробовуватиме його за допомогою інструментів гібридної війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю програмі NewsHour для PBS.

"З урахуванням дій Росії досі, можу припустити, що вона продовжить випробовувати будь-кого, хто стане президентом України", - заявив Волкер.

Він додав, що нинішня ситуації з виборами в Україні схожа на ситуацію свого часу з виборами у Франції чи Британії.

"Нинішня ситуація з виборами в Україні схожа як на виборах у Франції або під час Brexit, або навіть в ході виборів у США. Хто б не став президентом України, він опиниться під тиском Росії", - вважає спецпредставник Держдепартаменту.

Він також зазначив, що в Україні представлені всі інструменти гібридної війни, яку веде Росія.

"Вони вчинили вторгнення. Вони захопили територію. Вони підтримують продовження бойових дій. Присутні різні види пропаганди, RT, Sputnik, кібернапади. Всі інструменти представлені в Україні", - підкреслив Волкер.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що США будуть співпрацювати з будь-яким президентом України, хто переможе на президентських виборах 2019, оскільки не підтримують жодного кандидата, а підтримують принципи.

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