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Россия будет испытывать гибридной войной любого президента Украины, - Волкер

Новости » Выборы 2019    06.04.2019 - 06:55
Россия будет испытывать гибридной войной любого президента Украины, - Волкер
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Спецпредставитель Госдепа считает, что, кто бы ни стал президентом в 2019, он окажется под давлением РФ

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что независимо от того, кто победит на президентских выборах 2019 в Украине, РФ будет испытывать его при помощи инструментов гибридной войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью программе NewsHour для PBS.

"С учетом действий России до сих пор, могу предположить, что она продолжит испытывать любого, кто станет президентом Украины", - заявил Волкер.

Он добавил, что нынешняя ситуация с выборами в Украине похожа на ситуацию в свое время с выборами во Франции или Британии.

"Нынешняя ситуация с выборами в Украине похожа как при выборах во Франции или при Brexit, или даже в ходе выборов в США. Кто бы ни стал президентом Украины, он окажется под давлением России", - считает спецпредставитель Госдепа.

Он также отметил, что в Украине представлены все инструменты гибридной войны, которую ведет Россия.

"Они осуществили вторжение. Они захватили территорию. Они поддерживают продолжение боевых действий. Присутствуют различные виды пропаганды, RT, Sputnik, кибернападения. Все инструменты представлены в Украине", - подчеркнул Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украины, кто победит на президентских выборах 2019, поскольку не поддерживают ни одного кандидата, а поддерживают принципы.

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