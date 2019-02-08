Росія не відправить своїх спостерігачів на вибори в Україні, - МЗС РФ

У Росії заявили, що рішення України про відмову в акредитації громадянам РФ у складі місії БДІПЛ було "очікуваним"

Россия не будет направлять своих представителей в наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на выборы в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД России.

В РФ заявили, что решение Украины об отказе в аккредитации гражданам РФ в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ было "ожидаемым".

"В этих условиях российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления в Украину", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украину должны были приехать с российской стороны Кристина Богданова и Елизавета Борисова, несмотря на то, что 7 февраля Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.

В БДИПЧ отреагировали на такую позицию Украины и выразили сожаление по этому поводу. Также спецпредставитель Государственного департамента США в Украине Курт Волкер прокомментировал решение Украины в отношении российских наблюдателей на президентских выборах. Он несколько раз менял свою позицию. Сначала Волкер писал в Twitter, что российские наблюдатели должны присутствовать на выборах, а потом заявил, что беспокойство Киева является весьма реальным, поскольку Россия является страной-агрессором.