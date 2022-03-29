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Спікер Путіна різко прокоментував небажання країн ЄС оплачувати газ рублями

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Москва, Вівторок 29 березня 2022 02:38
Спікер Путіна різко прокоментував небажання країн ЄС оплачувати газ рублями Дмитро Пєсков (Фото: kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що постачання газу і нафти в Європу при небажанні платити за енергоносії в рублях здійснюватися не будуть. Але остаточне рішення буде прийнято після оголошення офіційної позиції ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Я не знаю, що станеться, коли вони відкинуть цю можливість. Як тільки ми дізнаємося про остаточне рішення, ми вивчимо, що можна зробити. Однак, безумовно, ми займатися благодійністю в цьому плані не маємо наміру, відправляти газ Західній Європі безкоштовно", - сказав Пєсков, коментуючи небажання країн ЄС оплачувати поставки блакитного палива в рублях.

"Немає оплати - немає газу", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше керівник Кремля Володимир Путін доручив терміново перейти на рублевий розрахунок за постачання газ до Європи.

Пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на вимогу РФ платити за газ рублями.

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