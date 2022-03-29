Спікер Путіна різко прокоментував небажання країн ЄС оплачувати газ рублями

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що постачання газу і нафти в Європу при небажанні платити за енергоносії в рублях здійснюватися не будуть. Але остаточне рішення буде прийнято після оголошення офіційної позиції ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.