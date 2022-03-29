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Спикер Путина резко прокомментировал нежелание стран ЕС оплачивать газ рублями

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Москва, Вторник 29 марта 2022 02:38
Спикер Путина резко прокомментировал нежелание стран ЕС оплачивать газ рублями Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки газа и нефти в Европу при нежелании платить за энергоносители в рублях осуществляться не будут. Но окончательное решение будет принято после оглашения официальной позиции ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Я не знаю, что произойдет, когда они отвергнут эту возможность. Как только мы узнаем об окончательном решении, мы изучим, что можно сделать. Однако, определенно, мы заниматься благотворительностью в этом плане не намерены, отправлять газ Западной Европе бесплатно", — сказал Песков, комментируя нежелание стран ЕС оплачивать поставки голубого топлива в рублях.

"Нет оплаты — нет газа", — добавил Песков.

Напомним, ранее руководитель Кремля Владимир Путин поручил срочно перейти на рублевый расчет за поставки газ в Европу.

Позже канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на требование РФ платить за газ рублями.

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