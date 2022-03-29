Спикер Путина резко прокомментировал нежелание стран ЕС оплачивать газ рублями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки газа и нефти в Европу при нежелании платить за энергоносители в рублях осуществляться не будут. Но окончательное решение будет принято после оглашения официальной позиции ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.