Росія блокує розмінування на Донбасі

Україна вітає домовленості в ТКГ з закріплення режиму припинення вогню на Донбасі, однак стурбована тим, що російська сторона відмовляється затвердити вже узгоджених 13 ділянок для розмінування. Київ сподівається, що російська сторона виконає взяті на себе зобов'язання.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає "Укрінформ".

Глава місії України при ОБСЄ вказав на те, що, публічно вимагаючи повного виконання всіх політичних положень Мінських домовленостей, "Росія і її представники з тимчасово окупованих районів продовжують блокувати будь-яке просування на політичному треку мінських переговорів".

Зокрема, з вини російської сторони практично зупинено на обговорення питання про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

РБК-Україна писало, про що саме домовилася ТКГ і які конкретно заходи будуть застосовуватися для припинення вогню на Донбасі.

Раніше у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомляли, що з початку 2020 року на Донеччині зафіксовано 10 смертей серед цивільного населення унаслідок підриву на мінах.

З початку 2017 року жертвами вибуху мін і боєприпасів стали 300 мирних жителів.