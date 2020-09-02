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Білорусь і Росія мають намір провести спільні військові навчання

Середа 02 вересня 2020 14:58
Білорусь і Росія мають намір провести спільні військові навчання
Фото: військові Білорусі (mil.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Глави Генеральних штабів Збройних сил Білорусі та Росії Олександр Вольфович і Валерій Герасимов обговорили підготовку до проведення спільних військових навчань. Навчання повинні пройти на території обох країн.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони Білорусі.

Відповідні питання голови Генштабів обговорили під час телефонної розмови.

"Сторони обговорили поточний стан двостороннього військового співробітництва, в тому числі підготовку до спільного білорусько-російсько-сербського вченню "Слов'янське братерство-2020", яка пройде на території Білорусі, і стратегічному командно-штабному вченню "Кавказ – 2020" (пройде на території Російської Федерації)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія підготувала силовиків для відправки в Білорусь для врегулювання конфлікту.

У Кремлі зазначили, що цей резерв складається із з'єднань, які зможуть перешкодити "екстремістським діям" в Білорусі.

При цьому у Путіна заявили, що Росія поки не бачить сенсу у введенні військ в Білорусь.

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