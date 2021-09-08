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"Запад-2021", вибори до Держдуми і фейкові протести: глава СБУ назвав загрози найближчих місяців

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Середа 08 вересня 2021 09:22
"Запад-2021", вибори до Держдуми і фейкові протести: глава СБУ назвав загрози найближчих місяців Фото: глава СБУ Іван Баканов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Глава Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов назвав головні урози, які очікуються в найближчі місяці. Серед них - військові навчання" Захід-2021", вибори до Держдуми і органіація фейкових пртестів.

Про це йдеться в матеріалі "Зона турбулентності. Які загрози чекають Україну цієї осені".

Вибори в російську Держдуму призначені на 17-19 вересня. У голосуванні вперше зможуть взяти участь жителі окупованого Донбасу.

"У вересні в РФ відбудуться вибори різних рівнів, а значить слід очікувати, що вона спробує поширити свій вплив на окупованих територіях і закріпити його. Наше завдання - протидіяти таким спробам", - заявив Баканов.

Серед інших "осінніх викликів" він виділяє і втручання РФ у внутрішні справи України та її інформаційний простір. Як один із прикладів такого втручання глава СБУ називає "фейкові" акції протесту.

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Служба безпеки України Військові навчання
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