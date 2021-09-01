Зеленський в США: військові навчання РФ "Захід-2021" посилюють напруженість на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський в ході зустрічі з главою Міноборони США Ллойдом Остіном обговорили ситуацію на Донбасі. В контексті цього мова йшла про російські військові навчання "Захід-2021".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.
В Офісі Зеленського відзначили, що Україна намагається врегулювати ситуацію на Донбасі мирним шляхом.
"Сторони обговорили ситуацію на сході нашої держави, яка залишається напруженою попри зусилля України щодо досягнення деескалації мирним дипломатичним шляхом. Зокрема, напруженість посилюється у зв'язку з проведенням Російською Федерацією військових навчань "Захід-2021", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що делегація України на чолі з президентом відвідала Пентагон. В ході візиту міністри оборони України та США - Андрій Таран та Ллойд Остін - підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства між державами.