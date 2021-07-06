Росія з 2014 призвала на службу до армії близько 30 000 кримчан, - МЗС

З початку окупації Криму через російську армію пройшли близько 30 000 жителів півострова. А зміною національного складу Москва вчиняє військовий злочин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарової на форумі "Україна 30".

За її словами, Росія намагається закріпити панування в Криму перетворенням його на величезну військову базу. Крім того, репресіями вона пригнічує всі можливі форми протидії окупації.

"З початку окупації близько трьох десятків тисяч громадян України вже призвані на військову службу Росії. Росія проводить штучну і свідому заміну складу населення. Вона видавлює нелояльних і заміщає їх сотнями тисяч своїх громадян, чим фактично вчиняє військовий злочин", - додала Джапарова.