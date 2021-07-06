ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія розмістила в Криму потенційні носії ядерної зброї, - МЗС

Новость на русском →
Київ, Вівторок 06 липня 2021 14:26
Росія розмістила в Криму потенційні носії ядерної зброї, - МЗС Фото: перший заступник Міністра закордонних справ Еміне Джапарова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація в окупованому Криму розмістила потенційні носії ядерної зброї. А також продовжує розвивати військову інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра закордонних справ Еміне Джапарової на форумі "Україна 30".

"Росія активно розвиває кримську військову інфраструктуру для своєї ядерної зброї. Реконструює інфраструктуру сховищ ядерних боєголовок радянських часів. На півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї", - заявила вона.

За її словами, російська сторона також постійно нарощує кількість військовослужбовців і техніки на окупованому півострові.

Нагадаємо, на початку року українська розвідка говорила про те, що Росія вивчила всі можливості розміщення ядерної зброї в Криму. За даними ГУР, Москва вважала недоцільним переміщення ядерної зброї на півострів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крим ядерное оружие
NEWS
Дощі відступають, але не з усіх областей України: де буде злива
Дощі відступають, але не з усіх областей України: де буде злива
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні