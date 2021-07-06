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Россия с 2014 призвала на службу в армию около 30 000 крымчан, - МИД

Автор: РБК-Украина

С начала оккупации Крыма через российскую армию прошли около 30 000 жителей полуострова. А изменением национального состава Москва совершает военное преступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой на форуме "Украина 30".

По ее словам, Россия пытается закрепить господство в Крыму превращением его в огромную военную базу. Кроме того, репрессиями она подавляет все возможные формы противодействия оккупации.

"С начала оккупации около трех десятков тысяч граждан Украины уже призваны на военную службу России. Россия проводит искусственную и сознательную замену состава населения. Она выдавливает нелояльных и замещает их сотнями тысяч своих граждан, чем фактически совершает военное преступление", - добавила Джапарова.

Напомним, ранее Джапарова заявляла, что Россия разместила в Крыму потенциальные носители ядерного оружия.

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Российская ФедерацияКрымармияЭмине Джапарова