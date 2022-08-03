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У Росії заявили про завершення епохи співпраці із Заходом

Фото: у Росії заявили про завершення епохи співпраці із Заходом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У МЗС Росії вважають, що їхня країна більше не зможе співпрацювати з США і Європою і 30-річна епоха взаємодії закінчилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю директора департаменту зовнішньополітичного планування МЗС Росії Олексія Дробініна.

"Незалежно від тривалості і результату (війни в Україні - ред.) вже зараз можна констатувати, що тридцятирічна епоха в цілому конструктивного, хоч і небезпроблемного співпраці з Заходом остаточно завершена", - заявив чиновник країни-агресора.

Він також додав, що зараз для Москви нібито виникла можливість позбутися ілюзій і "вийти за межі парадигми "дружнього поглинання", яку відновлювали західні колеги після 1992 року".

"Зрозуміло, що повернення до ситуації до 24 лютого у відносинах з країнами Північної Америки і Європи не буде... Росія вступила в гостру фазу єдиноборства з агресивним альянсом недружніх держав на чолі з США. Мета противника - завдати нашій країні стратегічної поразки, усунувши її як геополітичне конкурента", - додав Дробінін.

Нагадаємо, раніше у МЗС РФ пригрозили Заходу ядерним конфліктом, до якого може призвести "гібридна війна проти Росії".

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