У Росії заявили про завершення епохи співпраці із Заходом

"Незалежно від тривалості і результату (війни в Україні - ред.) вже зараз можна констатувати, що тридцятирічна епоха в цілому конструктивного, хоч і небезпроблемного співпраці з Заходом остаточно завершена", - заявив чиновник країни-агресора.

Він також додав, що зараз для Москви нібито виникла можливість позбутися ілюзій і "вийти за межі парадигми "дружнього поглинання", яку відновлювали західні колеги після 1992 року".

"Зрозуміло, що повернення до ситуації до 24 лютого у відносинах з країнами Північної Америки і Європи не буде... Росія вступила в гостру фазу єдиноборства з агресивним альянсом недружніх держав на чолі з США. Мета противника - завдати нашій країні стратегічної поразки, усунувши її як геополітичне конкурента", - додав Дробінін.