UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России заявили о завершении эпохи сотрудничества с Западом

Фото: в России заявили о завершении эпохи сотрудничества с Западом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В МИД России считают, что их страна больше не сможет сотрудничать с США и Европой и 30-летняя эпоха взаимодействия закончилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексея Дробинина.

"Независимо от продолжительности и результата (войны в Украине - ред.) уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хоть и небеспроблемного сотрудничества с Западом безвозвратно завершена", - заявил чиновник страны-агрессора.

Он также добавил, что сейчас для Москвы якобы возникла возможность избавиться от иллюзий и "выйти за пределы парадигмы "дружеского поглощения", которую восстанавливали западные коллеги после 1992 года".

"Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет… Россия вступила в острую фазу единоборства с агрессивным альянсом недружественных государств во главе с США. Цель противника - нанести нашей стране стратегическое поражение, устранив ее как геополитическое конкурента", - добавил Дробинин.

Напомним, ранее в МИД РФ пригрозили Западу ядерным конфликтом, к которому может привести "гибридная война против России".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки