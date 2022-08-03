В России заявили о завершении эпохи сотрудничества с Западом

"Независимо от продолжительности и результата (войны в Украине - ред.) уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хоть и небеспроблемного сотрудничества с Западом безвозвратно завершена", - заявил чиновник страны-агрессора.

Он также добавил, что сейчас для Москвы якобы возникла возможность избавиться от иллюзий и "выйти за пределы парадигмы "дружеского поглощения", которую восстанавливали западные коллеги после 1992 года".

"Понятно, что возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях со странами Северной Америки и Европы не будет… Россия вступила в острую фазу единоборства с агрессивным альянсом недружественных государств во главе с США. Цель противника - нанести нашей стране стратегическое поражение, устранив ее как геополитическое конкурента", - добавил Дробинин.